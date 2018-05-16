В Instagram опубликовано фото Крымского моста с космоса

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Космонавт МКС Антон Шкаплеров на своей странице в Instagram поделился с подписчиками фотографией Крымского моста.

Этот снимок он сделал в честь открытия автодорожной части моста, которое состоялось 16 мая в 5:30. Под фотографией Антон посоветовал всем "побывать в его родном Крыму".

Фото опубликовано всего лишь несколько часов назад, но уже успело набрать более 5 тысяч лайков. Тем не менее, пользователи не проявляют сильного желания прокатиться по мосту:

"Я, наверное, не рискну по этому мосту поехать, учитывая как у нас строят объекты... благо Крыма "хватило" по горло в качестве туризма для меня); цены не соответствуют сервису...."

- пишут пользователи.