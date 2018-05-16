«Гении рекламы»: В Екатеринбурге чиновники навеки прославили ЧМ-2018 в среде бомжей

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Социальные сети столицы Урала буквально взорвались народным творчеством, вдохновленным действиями местных чиновников. Конструкция с логотипом МЧ-2018, размещенная в самом неожиданном месте, вызвала настоящее цунами мемов и фотожаб.

Пока доподлинно неизвестно, кто именно является креативным автором идеи размещения логотипа Чемпионата мира по футболу в полосе отчуждения железной дороги. На фоне унылого пейзажа, пригодного для обитания лиц без определенного места жительства и зомби, забредающих сюда с близлежащего погоста, гордо высится конструкция, приглашающая посетить матчи ЧМ в Екатеринбурге. Конечно же, новаторское творчество чиновников не прошло мимо внимания горожан.

В социальных сетях, не менее творчески настроенные авторы, разместили фотожабы, где экзотически одетый и хлебосольный бомж приглашает болельщиков из Франции, Египта, Уругвая, Перу, Японии, Мексики, Швеции и Сенегала посетить гостеприимный Екатеринбург.

Не забыты и зомби, которые отлично вписываются в пейзаж вокруг логотипа главного спортивного события года.