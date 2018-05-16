В Тамбове на дорогах рисуют бордюры

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Такое сообщение с фотографией появилось в Twitter на странице «МБХ Медиа». Пользователи начали скромно комментировать новость, написав: «вот бы у нас асфальт нарисовали».

На фотографии заметно, как на проезжей части в Тамбове пятеро рабочих рисуют бордюр, закрашивая огромную трещину на дороге. Все это происходит днем, так что свидетелей, решивших запечатлеть эту кропотливую работу, оказалось более чем достаточно.

Пользователь st-allex подписал снимок такой фразой: «Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить!». Александр Коротких подчеркнул, что хотел бы, чтобы в его городе также нарисовали асфальт. Юзеры сделали 28 ретвитов в социальной сети Twitter. Многие в будущем поинтересуются, каким образом был оформлен этот процесс на официальном документе.