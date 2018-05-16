В Краснодаре безналичный расчет в трамваях стал временно невозможен

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В Краснодаре появились проблемы с оплатой проезда в трамвае картой. По словам местных жителей, в транспортных средствах оплата банковской картой работает некорректно в течение двух недель.

Местные жители предпринимали попытки расплатиться с трамваем картами «Альфа-банка» и «Сбербанка». При этом деньги со счета снимались, но аппарат факт оплаты проезда не подтверждал. Объяснить ситуацию не смогли ни в трамвайном депо, ни в отделении банка. В итоге, местным жителям удалось добиться лишь извинений на сайте «Единой Транспортной Карты». Там утверждают, что поломка исправлена, а все транзакции считаются корректными.

Технический сбой, который не давал жителям пользоваться услугами общественного транспорта в течение двух недель, заставил задуматься, стоит ли отказывается от услуг кондукторов. Ранее считалось, что это будет хорошей идеей, раз появились бюджетные технологии. Но инцидент показывает, что вопрос «Что же лучше?» все еще остается открытым.

Напомним, что оплата с помощью бесконтактных банковских карт, а также приложений на смартфоне стала доступна во всех трамваях Краснодара с лета 2017 года.