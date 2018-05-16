Москалькова предложила создать службу защиты прав пациентов психбольниц

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о срочной надобности создания службы защиты прав пациентов специализированных психиатрических учреждений. За прошлый год по сравнению с 2016 годом количество жалоб, связанных с оказанием психиатрической помощи, выросло на 10%.

Омбудсмен рассказал, что получила уже 283 сообщения с жалобами граждан на незаконное помещение в психиатрические стационары и плохие условия проживания в профильных медучреждениях.

Москалькова сообщила, что прошло уже 20 лет с момента принятия закона об оказании психиатрической помощи, в котором предусматривается создание службы защиты прав пациентов, однако в стране ее до сих пор нет.

По словам Татьяны Москальковой такая служба была бы способна работать в рамках ее аппарата, но при условии изменения законодательства, в том числе конституционного закона об уполномоченном по правам человека в РФ и аналогичных региональных законодательных актов.

На данный момент психическое здоровье россиян только ухудшается, поскольку стресс стал неотъемлемым спутником большинства жителей мегаполисов. Такие слова, как "депрессия" и "расстройство личности" уже никого не удивляют.

Медицинское сообщество сделало неутешительный прогноз, в котором говорится, что к 2020 году в России психическое расстройство станет основным препятствием, ведущим к потере трудоспособности.