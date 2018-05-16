"Зайки, надо мыться!": Лена Миро дала ТОП-7 советов к лету

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Скандальный блогер опубликовала на «livejournal» свои рекомендации для тех, кто не успевает накачать идеальную фигуру к пляжному сезону. Таим людям остается только поражать других идеальным состоянием кожи тела.

Лена Миро составила ТОП-7 советов, которые станут полезны для людей в активной подготовке к лету. Первая рекомендация гласит: «Зайки, надо мыться!». Блогер считает, что для некоторых граждан это является настоящей новостью. Девушка рекомендует ежедневно принимать душ. Согласно второму совету, не стоит тереть себя мочалкой со щелочным мылом дважды в день, так как есть опасность пересушить кожу и смыть защитный слой. Далее необходимо обязательное скрабирование, важно, чтобы во время этого процесса не было ощущения дискомфорта.

Четвертым советом от Лены Миро выступает питание и увлажнение кожи, для этого она предлагает различные кремы и бальзамы. Необходимо правильно выбрать масло для кожи, чтобы оно не закрывало поры и прекрасно впитывалось. Перед загаром скандальный блогер рекомендует нанести скраб, который на самом деле не является «врагом» долгожданного бронзового цвета кожи. Он как раз помогает загару образоваться в нижних слоях эпидермиса. Последним советом в ТОП-7 выступает вода, которую необходимо пить в больших количествах. Именно она изнутри увлажнит кожу и предаст ей здоровый вид.