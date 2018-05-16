Блогер Адагамов высмеял новое решение о «шипах» на авто

Сегодня, 10:50

МВД РФ выступило с предложением об отказе от наклеек знаков «Шипы» на автомобилях с шипованной резиной. По мнению ведомства, они уже устарели, хотя такое правило внедрили лишь год назад.

Блогер Рустем Адагамов высмеял новое решение по этому вопросу, разместив сообщение в аккаунте в Twitter. По его мнению, то, что происходит вокруг этого знака, является моделью взаимоотношения власти с обществом.

В прошлом году водителей обязали клеить на авто красные треугольник, содержащий внутри букву «Ш», хотя высказывалось много аргументов против этой инициативы.

Сейчас решение о «шипах» предлагают отменить при таких же аргументах. Обосновывается это тем, что шипы не являются главным фактором для эффективного торможения.

Адагамов считает подобное даже не издевательством, а вредительством, хотя и признаёт, что это слово несколько скомпрометировало себя в советские времена.

В то же время блогер полагает, что это именно вредительство. И в части правосознания, и в части отношения людей к власти.

Если та сначала, наплевав на внятные аргументы против, начинает что-либо внедрять, а потом отменяет, сказав «мы тут подумали», компетентной её назвать трудно. В принципе, блогер в открытую высмеял новое постановление, так как старое, по его мнению, было нелогичным.

Эксперты также говорят о бесполезности знака «Ш». На него никто не обращал внимания. Главное – соблюдать дистанцию, а не то, какая у тебя «резина».