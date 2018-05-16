Во время инаугурации Путина более половины россиян испытали гордость за страну

Сегодня, 10:32

Общественные настроения в России остались неизменными после победы Владимира Путина на президентских выборах до его официального вхождения в должность. Об этом свидетельствует проведенный ВЦИОМ масштабный опрос во всех российских регионах.

Статистическое исследование показало, что более половины опрошенных россиян испытали чувство гордости за свою страну во время просмотра церемонии инаугурации Путина, которая прошла 7 мая. Несмотря на несколько инцидентов, произошедших за два месяца после выборов, в том числе и трагических, 53% респондентов получили положительные эмоции и ощущение гражданской эйфории, следя за трансляцией торжественной церемонии. По данным ВЦИОМ, это на 21% превышает аналогичный результат шестилетней давности.

Во время инаугурации Путина в марте этого года 31% опрошенных россиян испытывал не только абстрактную гордость за страну, но и вполне прагматическую надежду на некоторые изменения внутриполитического курса, например, избавление от бюрократии чиновников, а также мер для полноценного развития малого и среднего бизнеса. Сама церемония вызвала скуку и раздражение у трех и двух процентов респондентов, соответственно. Резкую неприязнь почувствовал один процент опрошенных россиян.