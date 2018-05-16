Кейт Миддлтон раскрыла секрет своего похудения после трёх беременностей

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С момента рождения третьего ребенка Кейт Миддлтон прошел почти месяц, а герцогиня Кембриджская уже практически вернулась в прекрасную форму. Теперь стало известно, в чем основной секрет красавицы-супруги принца Уильяма.

Эксперт по фитнесу Кейт Миддлтон Луиза Паркер раскрыла основные секреты герцогини, которые помогут всем девушкам быстро и без вреда для здоровья снизить вес после беременности. Паркер утверждает, что ключевым фактором является последовательность и приверженность здоровому образу жизни. Упражнения также важны, но нет необходимости в длительных тренировках с высокой интенсивностью.

Тренер считает, что послеродовую депрессию может побороть активный образ жизни и пешие прогулки. Что касается советов по питанию, Паркер рекомендует три приема пищи и два перекуса вдень. Важно полностью исключить белые углеводы. Завтрак может быть из мюслей с овсяными отрубями, черникой и бананами, на перекур подойдут овсяные пирожные с арахисовым маслом, на обед - курица с салатом из чечевицы и зелёной фасоли. Закуска в середине дня может быть смузи или хумус с сухариками, а на ужин можно овощной салат с рыбой.