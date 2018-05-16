Житель Ярославля пропустил ЧМ по хоккею из-за экс-супруги

Сегодня, 08:21

Житель Ярославля собирался отправиться на Чемпионат мира по хоккею, но в аэропорту ему запретили вылет. Оказалось, что бывшая супруга добилась запрета на его выезд.

Ситуация с невыплатой алиментов на содержание несовершеннолетних детей их отцами в России стоит довольно остро. Для решения спорных ситуаций государство всегда становится на сторону матери и ребенка. Так получилось и с одним из жителей Ярославля, который был обязан выплачивать на содержание своего малыша бывшей супруге ¼ часть своих доходов, но не делал этого.

В результате невыполнения своих гражданских прав у мужчины накопился долг в размере 100 тысяч рублей. Возмущенная экс-супруга решила обезопасить себя и обратилась в исполнительную службу за помощью. Согласно законам России, неплательщику алиментов запретили выезд за границу, о чем он не знал.

Нерадивый отец получил неприятный сюрприз в день вылета на Чемпионат мира по хоккею, к которому он готовился задолго – купил билеты и забронировал гостиницу. После такого неприятного инцидента он самостоятельно явился в УФССП и выплатил всю задолженность.