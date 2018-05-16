Путин при открытии Крымского моста нарушил ПДД

Сегодня, 08:08

Президент РФ за рулём КамАЗа возглавил колонну из 36 грузовиков, которые первыми пересекли пролив и доехали по мосту из Тамани в Крым. Время в пути составило 16 минут.

Путин перед началом движения сказал «Поехали». После завершения поездки по мосту Владимир Владимирович высказался о качестве дорожного покрытия на нём. Президент отметил, что оно удобное, шикарное и, как он надеется, долговечное.

Пользователи Сети дали высокую оценку этой поездке Путина. Многие отмечают, что он не побоялся лично проверить прочность моста. Другие считают то, что президент был за рулём КамАЗа, станет символом роста экономики России.

Немало и таких, которые думали, что Путин лишь разрежет ленточку или промчится по мосту на своём лимузине. Но он опять всех удивил.

В то же время при поездке он нарушил ПДД, поскольку ехал не пристёгнутым ремнём безопасности. За это полагается штраф в 1000 рублей.

У Крымского моста немало и злопыхателей. В частности, украинский президент написал в своём аккаунте, что он нужен «оккупантам», чтобы в спешке бежать с полуострова.

Факт нарушения Путиным ПДД одними из первых заметили посетители Сети из Украины. Теперь они гадают, по каким законам президент должен платить штраф: российским или украинским.

Им бы хотелось по украинским, но там он, в эквиваленте, составляет лишь 120 рублей. Поэтому они склоняются, чтобы за нарушение ПДД Путин был оштрафован по российским.