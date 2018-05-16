Фейковый Путин оценил фигуру брюнетки из Воронежа

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Пока президент России разъезжает на грузовике по Крымскому мосту, его липовые аккаунты наводят шороху в соцсетях.

Жгучая брюнетка в облегающем платье их Воронежа опубликовала в Instagram скриншот, похваставшись лайком от самого Владимира Путина. Подписчики от души посмеялись над девушкой, рассказав, что к чему. Однако фейковый президент все еще красуется на странице красотки, а значит, ей все равно.

Источник фото: портал «Блокнот Воронеж»

Достоверно известно, Путин не зарегистрирован Instagram, а липовые аккаунты ведут неблизкие ему лица. Поэтому новости о том, что лидер россиян оценил фигуру брюнетки из Воронежа, могут заполнять информационное пространство каждый день.