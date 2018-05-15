Лера Миро: Не занимайтесь самообманом, изменяют все

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Каждый мужчина, хотя бы мысленно, изменяет своей «идеальной» женщине. Удержать возлюбленного на коротком поводке поможет лишь большая эмоциональная дистанция.

Скандальная блогер утверждает, что какой бы сексуальной, красивой, темпераментной в постели ни была женщина, мужчина все равно изменяет ей, и даже если какие-то обстоятельства не позволяют ему «сходить на лево», он сделает это хотя бы мысленно. Отличный пример - скандальный Харви Вайнштейн, «откровенный урод», и его безукоризненно красивая супруга. Потрясающая женщина, всегда ждущая его дома, пусть немного искусная, но великолепная в постели, не стала гарантом верности, ведь даже заполучив такую женщину, Вайнштейн все равно не мог не домогаться актрис и старлеток.

Не стоит заниматься самообманом, тешить себя надеждой «он не такой, он хочет только меня» - все это бред. По словам блогера, слабая половина человечества очень любит осуждать другие пары, делая на их взгляд очевидные предположения, однако когда дело касается их собственной пары - пустые надежды и самообман превалируют над здравым смыслом.

Миро заявила, что часто встречала отчаявшихся женщин, которые напропалую флиртовали с другими мужчинами, только бы вызвать хоть каплю ревности у своего возлюбленного - все это бесполезно, ведь домашняя, верная, надежная супруга, которая моментально сдалась как крепость, не способна будоражить мужчину, вызывать в нем желание, страсть, интерес. Блогер утверждает: чем больше эмоциональная дистанция, тем короче сексуальный поводок, удерживающий мужчину рядом с вами.