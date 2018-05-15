В Воронеже обсуждают модернизацию стадиона профсоюзов

Сегодня, 18:17

Этот вопрос поднял Евгений Проняев во время бриффинга с властями. По его словам также обновления требуют санатории им. Дзержинского, им. Цурюпы, им. Горького.

В Воронеже обсудили модернизацию стадиона профсоюзов на заседании с врио губернатора Воронежской области Александром Гусевым. Глава Союза «Воронежское областное объединение организаций профсоюзов» рассказал о ситуации с санаторно-курортным лечением в регионе и подтвердил, что в обновлении нуждаются санатории им. Дзержинского, им. Цурюпы, им. Горького.

Не смог обойти Евгений Проняев с ситуацию по вопросу стадиона профсоюзов. В Воронеже данный объект требует капиталовложений и пристального внимания со стороны властей. Модернизацию спортобъекта нужно провести, однако, когда этим займутся профильные комитеты, в Воронеже пока не обсуждают.