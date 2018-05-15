В Челнах СПИД чаще всего атакует семейных мужчин

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К такому выводу пришли специалисты из клиник региона. Наиболее продуктивным для развития недуга назвали 35-39 лет.

В Челнах эксперты провели статистику заражаемости населения СПИДом. Оказалось, что чаще всего атакует семейных мужчин, которым исполнилось 35-39 лет. Несмотря на все меры безопасности и новые методы лечения и терапии, количество ВИЧ-инфицированных в Челнах в последние годы сохраняется на одном уровне.

Причинами уязвимости женатых мужчин эксперты видят в напряжении от совмещения тягот работы и семейных дел, которые максимально утомляют сильную половину человечества.

К слову, ученые из США наглядно показали процесс внедрения вируса ВИЧ в клетки человеческого организма. Анимационный ролик опубликовали в Сети. В основу видео поместили знания специалистов-иммунологов, собранных за последние 10 лет изучения действия ВИЧ.