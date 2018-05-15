В МЧС предупреждают любителей раннего купания об опасности

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С наступлением первого тепла многие любители купания в водоемах начали открывать сезон. Сотрудники МЧС предупреждают о том, что вода еще не прогрелась и перепад температур может привести к серьезным последствиям.

В МСЧ Оренбургской области всех любителей раннего купания предупреждают о том, что совершать водные процедуры в водоемах региона еще рано. Еще не готовы пляжи для приема отдыхающих, но особую опасность представляет холодная вода. Медики подтверждают такую информацию, ведь разница температур может привести к проблемам с сердцем. Человек может получить холодовой шок из-за резкого перепада температур, а также невозможно контролировать дыхание и человек захлебывается водой. Также можно погибнуть в результате быстрого наступления судорог.

На данный момент на пляжах Оренбургской области еще не дежурят спасатели, поэтому спасти человека во время внештатной ситуации будет просто некому. Согласно статистике, за последние пять лет анализ несчастных случаев на воде и их причин свидетельствует о том, что именно с начала мая происходит рост происшествий на воде, пик которых, как правило, приходится на наиболее жаркие дни. Уже в нынешнем году зафиксирован случай гибели мужчины в Оренбурге.