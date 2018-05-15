Новый смертельно опасный вирус свиней угрожает человечеству эпидемией

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В мировой вирусологии появилось обозначение PDCoV, относящееся к группе подобных ближневосточной лихорадке MERS и атипичной пневмонии SARS патогенов.

Новый смертельно опасный вирус свиней на 96% совпадает со структурой РНК коронавирусов, легко меняющих свою структуру. Изначально переносчиками недуга были птицы, однако позднее он перебросился на свиней (вспышка 2014-го года в Огайо). Заболевшие животные страдали диареей, рвотой или вовсе умирали.

Теперь PDCoV угрожает человечеству эпидемией. Пока что новый смертельно опасный вирус не заразил ни одного представителя расы людей, однако его способность с легкостью проникать в клетки различных живых организмов подвергает человечество серьезной опасности.

У людей, подхвативших PDCoV, начнут проявляться проблемы с дыханием и симптомы лихорадки. Защититься от нового вируса поможет элементарное соблюдение правил гигиены.