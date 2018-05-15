СМИ выяснили, чего лишится Меган Маркл после свадьбы с принцем Гарри

Сегодня, 14:23

Мировые средства массовой информации перед свадьбой продолжают активно обсуждать историю любви Меган Маркл и принца Гарри. Однако не всем известно, чего девушке придется лишиться ради того, чтобы быть законной супругой возлюбленного.

Британские СМИ рассказали, чем пожертвует Меган Маркл, чтобы войти в королевскую семью и стать законной супругой принца Гарри. Сообщается, что жизнь девушки измениться кардинально, когда она станет представительницей знатного рода. В первую очередь, Меган буде жить строго по королевскому протоколу. Также она больше не сможет сниматься в кино или рекламных роликах.

Маркл больше не будет с друзьями посещать шумные вечеринки, а за каждым её шагом ежедневно будут следить папарацци. Кроме того, как и все члены королевской семьи, Меган должна навсегда отказаться от пользования социальными сетями, на которых знаменитость уже удалила свои аккаунты.