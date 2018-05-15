Дельфины атаковали сваи Крымского моста

Сегодня, 14:13

Это произошло в связи с тем, что сваи Крымского моста обрасли планктоном. В результате в районе переправы над Керченским проливом увеличилось количество рыб, в том числе дельфинов. Они фактически "атаковали" сваи Крымского моста.

Сегодня, 15 мая, пройдет торжественная часть открытия Крымского моста. В мероприятии примет участие лично Владимир Владимирович Путин. Завтра, 16 мая, в 05:30 Крымский мост откроют для автомобильного движения.

Для грузового транспорта переправу откроют в октябре. Водителям напомнили правила движения на Крымском мосту. Автовладельцам не рекомендуется останавливаться во время движения по переправе, а также превышать скорость 90 км/ч.