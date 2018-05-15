В Екатеринбурге на месте берёзового сквера хотят построить новый ТЦ

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В самом центре города на улице Фурманова, располагается сквер, в котором много берёз и он неплохо ухожен. Согласно поступившей информации, этот участок земли выставлен на продажу.

Сообщается, что уже готов и эскиз нового торгового центра, коих и так уже немало в Екатеринбурге. Информацию в своём аккаунте в Facebook предоставил местный житель Роман Тихонов, являющийся известным общественником.

По его мнению, на месте, где сейчас в Екатеринбурге располагается замечательный сквер, появится новый ТЦ, который Тихонов назвал двухэтажным киоском.

"Берёзки вырубят. И это в городском центре, где парков и деревьев и так не хватает", - сетует общественник.

Видимо, земельный участок со сквером был ранее кем-то приватизирован. Теперь собственник сообщил о намерении его продать. Особо отмечается, что земля находится в районе высокого автомобильного трафика.

Помимо того, в объявлении сказано, что уже получено разрешение на строительство там административного здания, которое будет иметь встроенные помещения для торговли и общепита, а также располагать подземным паркингом.

Участок имеет кадастровую стоимость 1,5 млн рублей. Судя по объявлению, собственник хочет за него выручить 30 млн.