Собянин рассказал, как изменился сквер на площади Тверской Заставы

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Тысячи москвичей и гостей столицы ежедневно проходят или проезжают через данную площадку.

Как изменился за прошедший год сквер на площади Тверской Заставы, рассказал в своём микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник напомнил, что ещё недавно на данном участке была хаотичная парковка. В данный момент, как сообщил чиновник, здесь расположился уютный пешеходный сквер. Горожане, по словам Собянина с удовольствием проводят здесь своё время. С 2017 года на площади Тверской Заставы работает трамвайная линия от Белорусского вокзала по улице Лесной.

К услугам москвичей здесь новые трамваи «Витязь-М». Транспорт оборудован системой климат-контроля, а также технологиями навигации видеонаблюдения.

Ранее мы писали, что в Москве началось благоустройство китайского парка. Соответствующую информацию в социальных сетях обнародовал мэр города Сергей Собянин. По его словам, здесь уже вырыт пруд, а также начался монтаж пешеходных дорожек из специальных видов древесины.