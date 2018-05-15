Крымский мост построили за три минуты

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В социальных сетях появилось видео, в котором Крымский мост строится за три минуты. Для его создания использовалась техника «Таймлапс».

Все россияне с нетерпением ожидают открытия Крымского моста, строительство которого шло 27 месяцев, а сейчас уже находится на завершающей стадии. Специалисты решили при помощи новейших технологий рассказать как проходила самая масштабная стройка. Для этого при помощи технологии «Таймпласт» был смонтирован трехминутный ролик, который показал все стадии сооружения моста.

Известно, что технология «Тампласт» помогает создать видео при помощи подборки фотографий, которые сделаны неподвижной или плавно продвигающейся камерой за длительный промежуток времени. Потом полученные кадры монтируются и получается видео ролик.

Напомним, что строительство Крымского моста у многих специалистов вызвало достаточно большое недоверие, ведь попытки подобного строительства были и ранее, но все они оказались неудачными. Теперь же при помощи новых технологий удалось связать Крымский полуостров с материковой Россией.

Открытие автомобильной части моста должно состояться в ближайшие дни. Присутствовать на нем будет Владимир Путин.