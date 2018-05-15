Скандал перед свадьбой: Сестра Кейт Миддлтон не появится на бракосочетании принца Гарри и Меган Маркл

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Принц Гарри и Меган Маркл на свою свадьбу пригласили 600 гостей, однако в списке приглашенных не оказалось места для родной сестры Кейт Миддлтон. Согласно британским источникам, беременная Пиппа Миддлтон не сможет увидеть свадьбу века.

Между Пиппой Миддлтон и Меган Маркл уже длительное время происходит холодная война. Сообщается, что во время своего бракосочетания с Джеймсом Мэтьюсом, сестра герцогини запретила принцу Гарри приходить на её свадьбу вместе с Меган Маркл, которую однозначно не хотела видеть на своем празднике.

Видимо, на этот раз Меган решила отплатить Пиппе также, и не пригласила сестру Кейт Миддлтон на свадьбу года. Сама герцогиня Кембриджская и её обиженная родственница пока никак не прокомментировали новость.