«Газель» из «Безумного Макса» рассекает по улицам Нижнего Новгорода

Сегодня, 10:39

Отсутствие части кузова, водительской двери и неслабая потрепанность авто в общем не помешали нижегородскому Безумному Максу вывести свою «Газель» на прогулку по проспекту Гагарина.

Источник фото: портал «Нижний Новгород on-line»

Машина из «Безумного Макса» явно попала в серьезную передрягу. Внешний вид грузового транспортного средства катастрофически пострадал, однако ходовая часть продолжает отлично функционировать. Не опасающийся инспекторов ГИБДД житель Нижнего Новгорода рассекает по городским улицам на потеху горожанам. В Сеть попали кадры разгона «Газели» из «Безумного Макса» по проспекту Гагарина.

Что случилось с машиной до момента попадания на фото, и какова ее дальнейшая судьба, неизвестно.