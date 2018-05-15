Кейт Миддлтон изменит историю Великобритании, когда станет королевой

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Герцогиня Кейт Миддлтон является одной из самых влиятельных икон стиля нашего времени, а также образованной женщиной. Королевские историки утверждают, что когда герцогиня станет королевой, она значительно изменит британскую историю.

Сообщается, что принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон находятся на вторым месте в очереди на королевский престол, после старшего сына Елизаветы II принца Чарльза. Эксперты утверждают, что после смерти монарха, правление страной может сразу же перейти к Уильяму, поскольку 69-летний принц Чарльз может отказаться от должности из-за почетного возраста.

В таком случае принц Уильям может стать королем. Историки утверждают, что история Великобритании значительно изменится, так как Кейт Миддлтон будет единственной королевой Англии, когда-либо имевшей диплом, сообщает Telegraph.