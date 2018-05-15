Новая «традиция» возмутила патриотов во Владикавказе

Сегодня, 10:34

Горожане взяли за моду копировать не всегда удачное и правильное поведение других членов общества. В этот раз под прицел необычных веяний попал Вечный огонь.

Новая «традиция» бросать монеты в монумент возмутила патриотов во Владикавказе. Кто решил первым поставить на одну ступень исторической важности фонтаны и Вечный огонь, остается тайной, но горожане продолжают забрасывать исторический монумент железными монетами.

Новая «традиция» не нашла поддержки и у фриков города, поскольку подобное поведение в обществе нельзя назвать правильным и рациональным. Во Владикавказе ранее были инциденты, которые не находили поддержки среди населения. Но последняя новость возмутила патриотов.