В Бурятии назвали районы с наивысшим уровнем смертности

Сегодня, 09:34

За первые 3 месяца 2018 года в Бурятии умер 2871 человек. Бурятстат констатировал увеличение коэффициента смертности в республике с 11,6% до 11,8% на тысячу населения.

Рейтинг районов с наивысшим уровнем смертности в Бурятии возглавляют Тункинский, Хоринский, Прибайкальский, Курумканский, и Кабанский. Чаще всего жители республики гибнут из-за недугов системы кровообращения (43,7%). Раковые опухоли убили 15,8% бурятов, травмы и отравления – 13,1%.

Также в Бурятстате отметили понижение уровня смертности по причине паразитарных и инфекционных болезней на 5,7%, старости – на целых 58,4%. Однако параллельно наблюдается рост летальных случаев из-за недугов нервной системы – 15,5%, эндокринной системы и расстройств питания – на 23%, а также органов дыхания – на 11,3%. Общий коэффициент смертности в Бурятии вырос с 11,6% до 11,8%, тогда как за первые 3 месяца текущего года районы республики потеряли 2871 гражданина.

Гораздо лучше дела обстоят в ЯНАО, который Минздрав внес в список субъектов России с самым низким уровнем смертности. На Ямале приходится 4,9 тысячи смертельных случаев на 1 тысячу населения. Меньше умирать жителям ЯНАО позволяет наличие в достаточном количестве спецтехники, в кратчайшие сроки доставляющей врачей к остро нуждающимся пациентам.