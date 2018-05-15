Из-за нарушений закрыт детский центр «Динозаврия» в Чите

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Сотрудники читинской прокуратуры провели проверку в детском центре «Динозаврия». После обнаружения серьезных нарушений его закрыли по решению суда.

После страшной трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» все места массового скопления людей, а особенно детей, в России стали проверять на предмет пожарной безопасности и соблюдения правил эксплуатации оборудования. Так, сотрудниками читинской прокуратуры был проведен рейд по торговому центру «Царский». В результате проверки серьезные нарушения были выявлены в детском центре «Динозаврия», который расположен на четвертом этаже здания.

В первую очередь места массового скопления детей не могут располагаться на этажах, откуда сложно вывести детей во время внештатной ситуации. Также были обнаружены и другие нарушения, которые зафиксированы в протоколе. Суд Челябинска принял решение о закрытии детского центра, но оно еще не вступило в силу и может быть обжаловано собственником «Динозаврии». Известно, что уже создана инициативная группа, которая выступает против временного закрытия центра, уже создана петиция, которую просят поддержать всех жителей города.