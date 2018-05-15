Стильная бабушка в пальто от Gucci покорила жителей Воронежа

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Поход в магазин эффектно разодетой пенсионерки вызвал бурную дискуссию в соцсети «ВКонтакте». Горожане стали учить друг друга манерам, осуждая насмехающуюся над пожилой женщиной молодежь.

«Gucci Gang», - иронично прокомментировал автор фото стильной бабушки в красном пальто.

Пенсионерка покорила жителей Воронежа эффектным внешним видом, став причиной жаркой перепалки во «ВКонтакте». Пока молодежь насмехалась над прикидом пожилой женщины, более возрастные пользователи сети пытались научить юмористов манерам. Бабушка просто вышла в магазин, а людям лишь бы посмеяться, негодуют горожане.

Защищая стильное пальто от Gucci воронежской пенсионерки, интернет-сообщество высмеяло популярные среди молодежи наряды. Мальчики с крысиным хвостиком на голове и зауженных штанишках – это же пик моды, поглумились пользователи над обижающими пожилую женщину юмористами.