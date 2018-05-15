Рокерша из Воронежа показала эффектную растяжку

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Виктория Левда из столицы Черноземья регулярно радует подписчиков фото шпагата в необычных нарядах. Собрать множество лайков и восторженных комментариев в Instagram на этот раз ей помогла гитара и рокерская куртка.

Воронежская спортсменка пообещала себе и подписчикам ежедневно тренировать эффектную растяжку. Как итог, ее Instagram-аккаунт регулярно пополняется снимками феноменальных шпагатов в ярких костюмах и с необычными декорациями. Вооружившись гитарой, рокерша заявила пользователям о намерении еще чаще постить результаты тренировок растяжки.

В эру Instagram считается преступлением не опубликовать фото, как проходит твой день. И не важно, ешь ты или на тренировке, считает Виктория из Воронежа.