Сварщик из Ростовской области прыгнул сальто через Якубовича и 9 человек

Сегодня, 07:27

В эфир «Первого канала» вышел очередной выпуск шоу «Я могу», раскрывший умопомрачительный талант Устурхана Бекмурзаева из Зимовников.

Парень из Ростовской области по профессии сварщик, однако душа у него всегда лежала к опасным прыжкам. Навыки каскадера Бекмурзаев обрел самостоятельно, прыгая в парках, на улицах и «бетонках» Зимовников. Экстремал каждый год с нетерпением ждал зимы, даровавшей ему естественные «маты». Несмотря на неодобрения матери, не желавшей наблюдать за травмированиями сына, Устурхан продолжает совершать умопомрачительные трюки.

В эфире шоу «Я могу» парень прыгнул сальто через ведущего Леонида Якубовича и 9 человек, установив соответствующий рекорд России. Помимо сертификата, сварщик из Ростовской области получил 50 тысяч рублей.