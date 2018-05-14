В Барнауле после пожарных проверок закрыли очередной торговый центр

Сегодня, 19:32

На этот раз суд решил приостановить временно работу ТЦ «Праздничный», который располагается на улице Балтийской. Администрация начала покидать помещение ещё сегодня, 14 мая, днём. Позже на дверях появилась надпись, что комплекс закрыт. До закрытия в нём работал кинотеатр, супермаркет, спортивная, детская и батутная зоны, а также много мелких магазинов.

В сообщении в социальной сети «ВКонтакте» указывается, что Торговый центр «Праздничный» в Барнауле закрыли решением суда, начиная с 9 утра 15 мая по 31 мая текущего года. Эта ситуация связана с работой надзорных ведомств города и с пожарными проверками.

В сообщении отмечается, что по итогам этих проверок предпосылок к закрытию торгового центра не было. Однако 14 мая в 18:00 администрация получила постановление суда о прекращении деятельности. Такой шаг был настоящей неожиданностью.

Работники ТЦ «Праздничный» прилагали максимум усилий, чтобы арендаторы и посетители максимально быстро узнали о произошедшем.

Ранее, в апреле, в Барнауле после подобных рейдов закрыли уже целых пять торговых центров.