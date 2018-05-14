Пьяный врач встретил родственника пациента в больнице Ижевска

Сегодня, 19:07

Республиканский Минздрав начал проверку в одной из больниц Удмуртии. Результаты подадут в министерство здравоохранения до 16 мая.

В одной из городских больниц Ижевска пьяный врач встретил родственника пациента. Мужчина пришел в больницу узнать о состоянии здоровья своего родственника, но в ординаторской его ожидал сюрприз в лице пьяного врача. Доктор не мог ответить на простые вопросы и по коридору шел с трудом.

От обязанностей горе-врача отстранили, а в больнице ведут проверку. Ролик с нетрезвым доктором посетитель выложил в сеть.