Жители Кемерова смогут бесплатно поесть шаурмы

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В Кемерове открывается Grill bar Cox`S, в котором пройдет акция. Сотрудники заведения бесплатно раздадут 500 штук шаурмы с курицей.

Grill bar Cox`S сообщили, что 15 мая, на открытии кафе, пройдет акция, где можно будет получить бесплатную шаурму. Для этого всего лишь нужно подписаться на страничку компании, сделать репост и скриншот, который потом нужно будет показать на кассе. Подчеркивается, что запись нужно продержать на странице не менее десяти часов.

Кроме этого, как и во многих популярных заведений в Америке, здесь можно будет съесть полтора килограмма шаурмы за час. Если человек успевает, то еда идет за счет заведения, а если нет, то придется оплатить 500 рублей. В заведении можно будет попробовать три вида шаурмы: сырную, острую и обычную. Кроме этого, в меню есть стейки и завтраки. Кафе откроется в 10:00 по адресу Демьяна Бедного, 5.