Начальник заставлял медиков в Саратове строить ему дачу в рабочее время

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Медработники одной из клиник Саратова не смогли терпеть приказы руководителя и написали заявление в полицию. Как оказалось, вместо основной работы на вызовах, врачи обязаны были ездить на подпольный объект для выполнения ремонтных и строительных работ. За это их могут оштрафовать в полном размере.

В полицию поступило заявление о том, что начальник медицинского учреждения Владимир Амбаров использует докторов в качестве бесплатной рабочей силы на стройке собственной дачи. Сотрудники скорой помощи в рабочее время вынуждены были строить дачу руководству вместо того, чтобы ездить на вызовы к пациентам.

Все сантехники, слесари, электрики и водители были задействованы в строительных работах. Сотрудники рассказали, что Амбаров грозился лишить их процента по зарплате, если они откажутся работать на стройке.

На второй объект работники ездили на машинах медицинского учреждения, и бензин заправляли также за средства клиники. Известно, что дача являлась не первым объектом бесплатной рабочей силы. Медики уже делали ремонт в квартире дочери Амбарова.

После заявления полиция приняла решение взыскать штрафные санкции и с руководителя и с работников. С Амбарова сняли штраф в размере 20 тысяч рублей, а с сотрудников хотят списать полную стоимость. Полиция аргументирует это тем, что на протяжении трех лет медики прогуливали работу.

Сам руководитель больницы отрицает факт принуждения сотрудников к работе на строительстве дачи.