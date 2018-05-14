Лебедев опять раскритиковал мусорные баки

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Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что хранение мусора в уличных баках - прошлый век, и предложил создать хранилища под землей.

Лебедев заявил, что теперь нужно переходить на новый, европейский уровень, и хранить мусор под землей. Одна из самых глобальных проблем в России дизайнер назвал сбор и переработку мусора. В целом, в стране нет налаженной системы переработки бытовых отходов, подчеркивает Артемий Лебедев, критикуя опять мусорные баки.

Однако Росприроднадзор утверждает обратное, подчеркивая, что в России не выгодно создавать мусороперерабатывающие заводы, гораздо лучше оставлять мусор на специальных мусорных полигонах, выделенных для хранения отходов. Илья Варламов также поделился мыслями по поводу бытовых отходов в России. Ранее о неудобствах и запахах близлежащей свалки говорили жители Волоколамска.