В Воронеже на 85-м году жизни скончался знаменитый учёный Ломов

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Умер доктор филологических наук, а также профессор кафедры русского языка ВГУ. Случилось это вчера, 13 мая. Работы Анатолия Ломова считаются в РФ золотым фондом лингвистических наук.

Жил Ломов в Воронеже, а вся его жизнь была связана с местным вузом ВГУ. Знаменитый учёный много лет был главой кафедры русского языка на филологическом факультете. Кроме того, больше 20 лет Ломов возглавлял диссертационный совет. Коллеги учёного отмечают, что он обладал широкой эрудицией, интеллектом и способностью к науке. К его совету всегда прислушивались.

Скончался же Ломов на 85-м году жизни. Гражданскую панихиду проведут завтра в 12:00.