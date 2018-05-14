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Об этом рассказали на Шебекинском «Заводе Премиксов № 1», где отгрузили первые поставки пищевого лизина. Его употребление является искусственным увеличением выработки гормона роста у человека.

Оригинальные и полезные булочки с лизином появятся в меню школьников в Белгороде в скором времени. Подтвердили реализацию задуманных планов и на Шебекинском «Заводе Премиксов № 1». Это предприятие является экспортером пищевого лизина, что подтверждено сертификатами качества. Булочки с лизином должны прийтись по вкусу школьникам, поскольку меню детей соответствует нормам питания согласно калорийности и полезности.

В Белгороде подобная инициатива будет апробироваться впервые. Булочки с лизином желают попробовать и родители детей. Сроки, когда именно продукция появится в меню, администрация школы сообщит позже.