Два года ждет погребения тело убитого музыканта из Владикавказа

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Причиной вопиющего случая стало отсутствие у погибшего лидера группы «Джига подождет» родных и близких людей, которые могли бы сохранить о нем память. Решить проблему вызвались активисты и друзья, для этого огласили старт сбора средств.

Два года ждет погребения тело убитого в 2016 году черными риелторами музыканта Валерия Манохина из Владикавказа. Причиной отсрочки похорон стало отсутствие у мужчины родных и близких. Взять на себя эту роль решили друзья музыканта и активисты. Тело планируют похоронить после окончания старта сбора средств во Владикавказе.

Следствие спустя два года завершилось, и тело убитого передали для погребения. Музыкант запомнился слушателям необычными текстами и оригинальным исполнением композиций. Во Владикавказе планируют провести ритуал погребения в соответствии с православными канонами.