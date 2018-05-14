Голая девушка сидела в баре в Кемерове из-за спора

Сегодня, 16:54

Посетители бара «Соломель» в Кемерове заметили обнаженную девушку, сидящую возле окна. Большинство удивлялись, почему персонал заведения не пытается ее выгнать или хотя бы дать одежду.

Посетители бара «Соломель» подчеркивают, что девушка сидела голой почти полчаса, и никто из администрации заведения не попытался ее прогнать или накрыть. По мнению большинства, обнаженная сидела с согласия администрации, чтобы привлечь посетителей. Однако многие возразили, что не стоит вмешиваться в чужие проблемы и высказали предположение, что девушка просто проспорила.

Свидетели необычного происшествия призывают жителей Кемерова не вступать в спор, предполагающий желания с обнажением или сексом, ради своего же блага.