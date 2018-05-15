Минздрав: До смерти напиться вина и пива не выйдет

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Подтвердить слова чиновников поспешили ученые, которые подсчитали, что для летального исхода нужно принять вовнутрь 400 мл этанола. В эквиваленте на вино это 3,3 литра, а пива – 8,9 литра. Челочек физически столько не может выпить.

В Минздраве рассказали, что до смерти напиться не выйдет. Речь идет о пиве и вине. Виноградного напитка для летального исхода нужно принять около 3,3 литра – что в принципе за гранью человеческих возможностей. Пива нужно влить в желудок 8,9 литра. Эта задача оказывается еще более сложной, поэтому у экспериментаторов не выйдет. Минздрав указал также, что любители водки будут в опасности, если выпьют один литр напитка.

До смерти напиться больше всего риска, по мнению пользователей Сети, у тех, кто предпочитает водку, поскольку ее в себя влить вполне реально в опасном количестве. А вот у тех, кто пьет вина и разные виды пива, рисков погибнуть от переизбытка алкоголя меньше.