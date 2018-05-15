Promobot посетил Парад Победы и поздравил ветеранов ВОВ

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В среду в Москве был успешно проведен Парад, приуроченный к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



В нем впервые принял участие робот компании «Промобот» (резидент Фонда «Сколково»), который с самого утра среды встречал ветеранов и гостей праздника у Красной площади. Отмечается, что Promobot пожимал руки и фотографировался с ветеранами ВОВ, исполнял знаменитые песни военного времени, читал стихи, а также помогал волонтерам раздавать георгиевские ленточки. Помимо этого робот поздравлял всех с праздником и призывал никогда не забывать о том, на какие жертвы шли советские люди, чтобы сохранить мирное небо над головой.



Свои восхищением от общения с роботом поделились Алан Нильсон (ранее он выступал за футбольный клуб «Тоттенхэм» из Англии) и главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Они заявили, что Promobot создавал праздничное настроение и позитивно влиял на окружающих.



Ранее Promobot участвовал в первомайском параде в Парке Горького. По словам создателей робота, его присутствие на Параде Победы 9 мая было направлено на воспитание чувства патриотизма и повышение интереса к российским инновационным разработкам.



В комментарии к событию глава регионального подразделения компании «Промобот» Павел Попов рассказал, что Promobot создан для работы с людьми в местах массового скопления. Он был запрограммирован на то чтобы общаться и поздравлять ветеранов на Параде Победы, раздавать георгиевские ленточки, исполнять песни военного времени, и в результате оказал положительное влияние на создание праздничной атмосферы.