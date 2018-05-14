В Саратовской области марксовское мясо кишит ленточными червями

Сегодня, 16:00

Специалисты из Роспотребнадзора обнаружили в марксовском мясе много яиц ленточных червей. Взрослая особь червя может развиваться в кишечнике человека.

Ветеринары Саратовской области провели исследования и обнаружили в мясе из города Маркса ленточных червей. При проникновении в организм животного или человека червь-паразит живет и растет в кишечнике. Заражение может произойти при приеме внутрь сырого или непрожаренного мяса, а также при дегустации сырого фарша из некачественного мяса. Животные могут подхватить паразита при поедании фекалий зараженного и корма с яйцами червей.

На данный момент специалисты изъяли зараженное мясо и отправили его на стерилизацию. Информацию об экспертизе направят в Роспотребнадзор.