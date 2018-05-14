Житель Костромы жалуется в газету на «ведьму-любовницу»

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Мужчина признался, что после проклятия молодой пассии больше не способен на сексуальную близость со своей супругой.

Житель Костромы обратился в одну из крупнейших секс-газет «СПИД-Инфо» с жалобами на «ведьму-любовницу», которая, по его словам, доставила ему множество проблем в личной жизни после расставания. Проблему 55-летнего горожанина взялся решать штатный сексолог издания.

Как утверждает костромич, несколько лет назад завёл роман на стороне с молодой женщиной. С ней у него был отличный секс, но в последнее время чрезмерно шумная любовница перестала радовать мужчину, в связи с чем, он решил порвать с ней и начать всё заново с супругой. Однако сделать этого ему не удалось – мужская сила у жителя Костромы иссякла, и с законной женой у него ничего теперь не получается.

Читатель газеты уверен, что всему виной его бывшая любовница, которая в момент расставания пообещала, что у него, кроме как с ней, секса больше ни с кем не будет. Женщину костромич считает ведьмой и просит у сексолога совета. Специалист же ответил мужчине, что проблема лишена мистического подтекста и заключается в психологическом состоянии супругов.