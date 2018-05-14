Игрушку столетия выбирают в «Союзмультфильме»

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С 15 мая на сайте toys-russia начинается опрос общественного мнения в отношении игрушки столетия. Такое мероприятие приурочено к 100-летию российской игрушки.

К 100-летию российской игрушки решено выбрать игрушку столетия. Такую акцию проводит студия «Союзмультфильм» вместе с Национальной ассоциацией игрушечников России. Голосование будет проходить в интернете с 15 мая текущего года.

Каждый желающий сможет отдать свой голос за игрушку, которую представит любая компания производитель или музей. Также каждый участник опроса сможет самостоятельно загрузить фотографию своей любимой игрушки. Исследование продлится до 1 сентября текущего года.

Организаторы рассказали, что игрушки, которые займут первые три места, будут увековечены на марках. Напомним, что российская игрушка берет свой отсчет с 1918 года, со дня открытия музея искусствоведом Николаем Бартрамом, который пользовался большой популярностью у посетителей и уступал только Третьяковской галерее. В 1931 году музей игрушки был перенесен в Сергиев Посад.

Юбилей игрушки будет отмечаться 17 октября текущего года.