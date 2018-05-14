Обнаружен новый способ загорать без одежды

Вчера, 23:30

Каждая девушка хочет загореть на пляже практически полностью. Для этого изобретен новый способ.

Способом загорать топлес уже не удивить никого, особенно актуально вспомнить о загаре в преддверии пляжного сезона. Многие девушки хотят загореть полностью, но снять купальник не решаются из этических соображений. Теперь специально для такой категории загорающих изобретен новый метод загара – теперь можно использовать технологию боди-арта, чтобы загорать без одежды.

Такое новшество стало очередным модным трендом в Instagram. Данный способ загара получил популярность после того, как один из модных аккаунтов опубликовал фотографии моделей, все тело которых было расписано красками – на них просто были нарисованы купальники. В комментариях пользователи поддержали эту идею и назвали нарисованные купальники достаточно яркими. Хотя были и такие пользователи, которые возмутились чересчур откровенными пляжными костюмами, посчитав их непристойными.

Пока неизвестно, как нарисованный купальник отразится на женском здоровье, ведь блеск может попадать в интимные места и вызывать раздражение, что повлечет за собой различные заболевания. Напомним, что новая пляжная тенденция зародилась в середине апреля текущего года в Калифорнии (США).