СМИ озвучили единственный запрет королевы Елизаветы II на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

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На королевской свадьбе принца Гарри и Меган Маркл будут соблюдены все традиции, однако одну вещи зрители все-таки не увидят. На днях британские СМИ рассказали о единственном запрете королевы Елизавета II на торжестве.

Сообщается, что на королевском бракосочетании одна вещь, безусловно, будет отсутствовать, из-за решения королевы Великобритании. В следующую субботу зрители не увидят беспилотные летательные аппараты над Виндзором во время бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл из-за опасений по поводу конфиденциальности и безопасности.

Полиция долины Темзы получила распоряжение от королевы Елизаветы II, в котором говорилось, что правоохранительные органы должны будут следить за тем, чтобы молодоженов не снимали на камеру с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов. Подобный запрет был также и на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлон.