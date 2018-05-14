Блогер Лена Миро назвали основную проблему полных людей

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Акула пера и интернет-журналистка Лена Миро в новой статье назвала основную проблему полных людей, которые никак не могут распрощаться с лишним весом. При этом сама блогер рассказала секрет своей стройной фигуры.

Лену Миро неоднократно критикуют пользователи Сети, которые говорят, что отсутствие детей и избыток свободного времени позволяют девушке часто посещаться спортивные залы. Сама блогер опровергла такую информацию и заявила, что поддерживать на своих каналах миллионную аудиторию и ежедневно писать оригинальные статьи – это большой труд, который занимает много времени.

«Я тренируюсь 6 дней в неделю и сама тащусь от своего тела. Просыпаюсь, смотрю в зеркало, и кайфую. И у меня имеются на то все основания», - заявила Миро. Блогер считает, что основная проблема полных людей – это неумение распоряжаться своим временем, так как сама Миро в сложном графике сможет всегда найти время на тренировки.