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Причиной стали нападки со стороны владельца на представителей ЛГБТ-культуры и очень высокие цены на обычные товары продовольствия. Горожане неоднозначно воспринимали лавку борца за культурные ценности, а суд не принял мнения владельца в адрес людей с нетрадиционными взглядами на жизнь.

Запрещавший вход геям магазин Германа Стерлигова в Ростове закрыт. Об этом стало известно накануне, после того как скандальный предприниматель не получил поддержки в суде. Мужчина презентовал лавку с продовольствием как магазин, который запрещает вход геям. Представителей ЛГБТ-культуры отпугивала табличка, повешенная возле входа.

В Ростове торговля у бизнесмена не задалась от начала открытия. То что магазин закрыт, не стало новостью для жителей города. Не только необычные взгляды владельца, но и чрезмерно завышенные цены настраивали людей против Германа Стерлигова.