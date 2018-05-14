В Москве идет реконструкция медицинского центра на Высокой

Сегодня, 11:46

Для этого были внесены изменения в правила землепользования и застройки Москвы градостроительно-земельной комиссией.

На юге столицы проходит реконструкция медицинского центра, который расположен на улице Высокой. Специалисты Москомстройинвеста рассказали, что его площадь может быть увеличена, согласно новым нормам. Напомним, что 10 мая на заседании градостроительно-земельной комиссией московской мэрии были внесены изменения в правила, которые регламентируют нормы землепользования и застройки по адресу улица Высокая, 19. Такие изменения были внесены специально для реконструкции медицинского центра.

Известно, что по данному адресу зарегистрировано четыре земельных участка площадью 0,5 гектара, которые объединены в единую территориальную зону. Данная площадь рассчитана специально для расположения объектов медицинского предназначения и коммунального обслуживания. Такие нововведения дадут возможность реконструировать существующий медицинский центр, увеличив его площадь до 11,4 тысячи квадратных метров.

Известно, что измененный проект будет вынесен на публичные слушания, после которых начнется его практическая реализация.